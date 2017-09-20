Бинбанк работает в обычном режиме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами, написал на своей странице в Facebook председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов", - написал Давыдович.