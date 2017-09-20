Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бинбанк работает в обычном режиме

Экономика и бизнес
20 сентября, 12:18 UTC+3

Предправления подчеркнул, что банк выполняет все обязательства перед клиентами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бинбанк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами, написал на своей странице в Facebook председатель правления Бинбанка Евгений Давыдович.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора.

"Банк продолжает работу в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами без промедления. Акционеры банка и вся команда при поддержке ЦБ РФ приложат максимум усилий для обеспечения бесперебойной работы банка для клиентов", - написал Давыдович.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
2
Юрист Пацев назвал "средневековьем" мошенничество британских паралимпийцев
3
СМИ: Мадуро назвал Трампа Гитлером после его речи в Генассамблее ООН
4
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
5
Владелец Бинбанка рассказал о причинах санации
6
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
7
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
Темы дня
Новости партнеров
Реклама