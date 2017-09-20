Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия и Алжир обсуждают возможность поставок самолетов SSJ-100 и в перспективе МС-21

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:18 UTC+3 АЛЖИР 20, сентября. /ТАСС

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЖИР, 20 сентября. /ТАСС/. Россия заинтересована в поставках в Алжир отечественных самолетов, а именно "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100) и в перспективе МС-21. Этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак в ходе российско-алжирской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Смотрите также
МС-21-300

Авиалайнер XXI века: в чем секрет новейшего российского самолета МС-21

"Россия заинтересована в поставках самолетов российского производства в Алжир, в том числе "Сухой Суперджет", в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются", - сказал Новак, который является сопредседателем этой комиссии.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 г. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии.

МС-21 - разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, в нее входит "Иркут") самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21-300, в конце мая 2017 г. он совершил первый полет.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщал ТАСС, что дата первого публичного полета новейшего российского лайнера МС-21 будет известна в октябре. Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 г., старт серийного производства - 2017 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Алжир Россия
Персоны
Новак, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
2
РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины
3
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
4
Что нужно знать о проблемах Бинбанка
5
Главного психиатра Минобороны Украины отстранили от работы за слова о силовиках в Донбассе
6
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
7
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама