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Власти Крыма считают, что отмена роуминга потребует соглашения между операторами связи

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:43 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 20, сентября. /ТАСС

Проблема с роумингом в Крыму и Севастополе существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций

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СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Решение об отмене роуминга на территории Крыма и Севастополя потребует заключения соглашения между крымскими операторами связи и компаниями, работающими на материковой части РФ. Об этом в среду журналистам сообщил замначальника Главного управления информатизации и связи Севастополя Владимир Георгиу.

"На территории Севастополя и Крыма ФАС вопрос не поднимала, до нас эта волна еще не докатилась, но, я думаю, если решение будет принято принципиальное, то станет вопрос о заключении соглашения между нашими операторами и операторами большой четверки ["Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2]", - сказал Георгиу.

Он отметил, что правительство Севастополя ведет работу по возможной отмене роуминга с местными операторами связи. "В настоящее время такая работа [по отмене роуминга] ведется, в данный момент все операторы связи, работающие в Крыму и Севастополе, заключили соглашение о так называемом аварийном роуминге, где предусматривается возможность предоставления связи абонентам других операторов в случае возникновения ЧС по внутренним ценам их собственного оператора, то есть не будут с них браться деньги за роуминг", - сообщил Георгиу, добавив, что соглашение было подписано в середине лета этого года.

По словам чиновника, соглашение об аварийном роуминге - это первое, что было достигнуто в рамках работы по отмене роуминга. "Дальше будем работать, посмотрим, как отработает наша большая четверка", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует от крупнейших операторов сотовой связи РФ - компаний "Билайн", МТС, "Мегафон", Tele2 - отмены до середины декабря этого года внутрисетевого роуминга. Одновременно ФАС выдвигает требования к операторам по снижению тарифов на национальный роуминг. При этом в конце августа глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что ожидает принятия политического решения об отмене роуминга в Крыму до конца 2017 года.

Проблема с роумингом в Крыму и Севастополе существует из-за того, что пока крупные российские операторы не зашли в регион из-за санкций. На полуострове сейчас работают три оператора: "Севмобайл", "К-телеком" и "Крымтелеком", которые предоставляют абонентам из других регионов России услуги сотовой связи вне зоны обслуживания домашней сети с использованием ресурсов своих сетей.

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