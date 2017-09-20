Готовящийся к открытию панорамный ресторан в "Зарядье" войдет в сеть Александра Раппопорта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Панорамный ресторан с видом на Москву-реку, который откроется в столичном парке "Зарядье" в конце сентября этого года, войдет в ресторанную сеть столичного предпринимателя Александра Раппопорта.

"Данное заведение войдет в сеть моих ресторанов", - сообщил Раппопорт корреспонденту ТАСС. В сеть ресторанов Раппопорта входят "Доктор Живаго, "Китайская грамота", Жеральдин".

Ранее представитель единственного ресторанного оператора парка "Зарядье" - компании "Киевская площадь" (принадлежит владельцам гостиницы "Украина" и ТЦ "Европейский" Году Нисанову и Зараху Илиеву) сообщал ТАСС, что панорамный ресторан будет называться "Восход", откроется 25 сентября 2017 года, и его кухней будет заниматься Александр Раппопорт.

"Ресторан готовится к открытию, мы самостоятельно создавали концепцию внутреннего убранства ресторана. В интерьере воплощены мысли человека 60-х годов о наших днях - немного ностальгии и утопической идиллии", - сказал Раппопорт.

По его словам, о гостинице "Россия", существовавшей на месте парка "Зарядье", будет напоминать темно-синий формованный потолок - часть интерьера исторического ресторана этой гостиницы.

"Самой яркой деталью ресторана, пожалуй, станет сферообразная люстра весом более 700 килограммов", - сказал ресторатор, добавив, что меню нового ресторана будет основано на традициях единого кулинарного пространства СССР - "борщи и манты, сациви и плов, драники и курники, бешбармак и мужужи".

О ресторане

Как сообщил ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ресторан откроется в юго-западной части "Зарядья", вблизи Москворецкой набережной. У здания непривычный фасад: его верхняя часть, крыша - это природная прогулочная зона парка, терраса с зеленым газоном. А его стены - витражные окна высотой от четырех до шести метров.

Парк "Зарядье" открылся 11 сентября к 870-летию Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Площадь объекта составляет 130 тысяч квадратных метров.

"Зарядье" стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москве-реке. В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.