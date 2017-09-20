Источник: авиакомпании хотели вдвое снизить предлагаемый объем компенсаций за овербукинг

МОСКВА, 20 сентября, /ТАСС/. Российские авиакомпании при разработке законопроекта по овербукингу предлагали Минтрансу РФ снизить предполагаемый ведомством размер компенсаций за перебронирование в два раза. Об этом ТАСС сообщил источник в Минтрансе. Овербукинг - продажа на самолет большего количества билетов, чем мест в самолете.

"Мы с авиакомпаниями еще в 2015 году обсуждали объем компенсаций пассажирам за овербукинг. Тогда Минтранс РФ предложил компенсации пассажирам на европейском уровне, - отметил собеседник ТАСС. - После этого на совещании в Минтрансе авиакомпании сказали, что это слишком большой объем компенсаций, и они бы хотели бы как минимум вдвое ее снизить. Минтранс пришел к выводу, что дальнейшая разработка законопроекта по овербукингу не целесообразна".

Объем компенсаций, по словам источника ТАСС, привязывался ко времени вылета пассажира, попавшего под овербукинг, следующим рейсом.

В пресс-службе Минтранса РФ пока не смогли предоставить комментарий.

На каких условиях планировалось легализовать овербукинг

Единственные цифры, которые называл Минтранс, - размер компенсаций от 12 до 28 тыс. руб. Как в 2015 г. сообщала газета "Известия", в Минтрансе прорабатывался следующий вариант компенсаций: если время задержки прибытия пассажира в аэропорт назначения будет более двух часов, но менее шести часов, то объем компенсации составит 12 тыс. руб. Для задержек от шести до 12 часов компенсация составит 18 тыс. руб., а от 12 до 24 часов - 21 тыс. руб. За ожидание вылета более суток пассажир получит 28 тыс. руб. Также, сообщала газета, предусматривалось, что авиакомпания при "сверхбронировании" обязана будет предложить пассажиру альтернативный вариант перелета. Если этот вариант устроит пассажира, то авиакомпания ему выплатит только компенсацию, если не устроит - и компенсацию, и стоимость авиабилета.

Источник ТАСС в одной из крупных авиакомпаний РФ подтвердил, что авиакомпании были недовольны предложением Минтранса РФ.

"При средней стоимости авиабилета в 6-8 тыс. руб., компенсация в размере до 28 тыс. руб. - слишком большой объем", - сказал собеседник агентства в авиакомпании.

От официальных комментариев в "Аэрофлоте", по чьей инициативе разрабатывался законопроект, отказались. В пресс-службе "Сибири" также не ответили на вопрос о том, какой уровень компенсации пассажиру компания считает подходящим при овербукинге.

Размер компенсаций могут и повысить

Впервые идея узаконить овербукинг была озвучена председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым в феврале 2015 года. Позже Минтранс вывесил на официальный портал проектов федеральных нормативных правовых актов законопроект по легализации овербукинга. Законопроект был широко раскритикован общественностью и его дальнейшая проработка приостановлена. Также министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что в Минтранс с инициативой узаконить такую практику обращался "Аэрофлот". Тогда же инициативу поддержали "Сибирь" и "Ютэйр".

18 сентября 2017 г. депутат Госдумы от "Справедливой России" Игорь Ананских предложил обязать авиакомпании возмещать в десятикратном размере стоимость билета при овербукинге. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что Минтранс поддержит такую идею, если компании ее одобрят.