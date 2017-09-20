Ситуация с Бинбанком не отразится на пенсионных фондах группы "Сафмар"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком, который обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации, не может отразиться на пенсионных фондах группы "Сафмар", так как Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям. Об этом ТАСС сообщил представитель пенсионной группы "Сафмар".

"Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Пенсионные фонды группы "Сафмар" имеют расчетные счета в нескольких банках. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что НПФ группы "Сафмар" имеют "диверсифицированные по разным параметрам портфели, которые обеспечены реальными активами".