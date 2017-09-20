Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ситуация с Бинбанком не отразится на пенсионных фондах группы "Сафмар"

Экономика и бизнес
20 сентября, 16:54 UTC+3

В пенсионной группе сообщили, что банк не был ответственен за расчеты по накоплениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком, который обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации, не может отразиться на пенсионных фондах группы "Сафмар", так как Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям. Об этом ТАСС сообщил представитель пенсионной группы "Сафмар".

"Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Пенсионные фонды группы "Сафмар" имеют расчетные счета в нескольких банках. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что НПФ группы "Сафмар" имеют "диверсифицированные по разным параметрам портфели, которые обеспечены реальными активами".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
2
Железная дорога в обход Украины. Досье
3
Вернуть зрение за 10 минут: революционная технология нижегородских офтальмологов
4
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
5
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
6
МВД ответило на заявление Поклонской, что активист Калинин задержан после ее обращения
7
Болгария поставит вопрос о снятии санкций с РФ во время председательства в Совете ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама