Ситуация с Бинбанком не отразится на пенсионных фондах группы "Сафмар"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком, который обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации, не может отразиться на пенсионных фондах группы "Сафмар", так как Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям. Об этом ТАСС сообщил представитель пенсионной группы "Сафмар".
"Ситуация с Бинбанком не может отразиться на текущей деятельности НПФ: фонды работают в обычном режиме, идет обслуживание клиентов, выплачиваются пенсии. Пенсионные фонды группы "Сафмар" имеют расчетные счета в нескольких банках. Бинбанк не является уполномоченным банком для расчетов по пенсионным накоплениям, составляющим около 95% от общего объема пенсионных активов под управлением", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что НПФ группы "Сафмар" имеют "диверсифицированные по разным параметрам портфели, которые обеспечены реальными активами".