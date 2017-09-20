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Цена нефти Brent превысила $56 впервые с 13 апреля

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:14 UTC+3

Стоимость фьючерса в ходе торгов увеличилась на 1,7%

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© AP Photo/Hasan Jamali, File

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,7% и составила $56,12 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $56 за баррель 13 апреля 2017 года.

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