Цена нефти Brent превысила $56 впервые с 13 апреля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,7% и составила $56,12 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в $56 за баррель 13 апреля 2017 года.