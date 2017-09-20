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Источник: допвыпуск евробондов РФ с погашением в 2027 и 2047 гг. разместят под 4% и 5,2%

Экономика и бизнес
20 сентября, 18:27 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Ранее источник на финансовом рынке сообщил, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 году составляет 3,98-4,03%, в 2047 году - 5,17-5,22%

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финальный ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов России с погашением в 2027 году составляет 4%, а в 2047 году - 5,2% годовых, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

"Финальный ориентир доходности определен на уровне 4% для бумаг с погашением в 2027 году, 5,2% - для бумаг с погашением в 2047 году", - сообщил он.

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Ранее источник на финансовом рынке говорил ТАСС, что ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов Минфина с погашением в 2027 году составляет 3,98-4,03%, в 2047 году - 5,17-5,22%. Книга заявок, по его словам, на 16:45 мск была подписана уже на $5 млрд.

Эти выпуски были впервые размещены в июне 2017 года. Тогда выпуск с погашением в 2027 году был размещен под 4,25%, с погашением в 2047 году - под 5,25%. Допвыпуск необходим для обмена евробондов Минфина на $4 млрд. Обмену подлежат бумаги с погашением в 2018 году и 2030 году. Заявки на обмен собирались до 19:00 мск 19 сентября.

Минфин пока не прокомментировал данную информацию.

Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB. Инвесторы могли подавать заявки по цене бумаг не выше 107,8% от номинальной стоимости для евробондов "Россия-18" и 117,5% от номинальной стоимости для "России-30". Сейчас в обращении находятся евробонды "Россия-18" на сумму $3,46 млрд, "Россия-30" - на $10,7 млрд.

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