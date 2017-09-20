"Сафмар" заявляет, что ситуация с Бинбанком не отразится на ее инвестиционных планах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком, обратившимся в ЦБ РФ с просьбой о санации, не отразится на инвестиционных группы "Сафмар", сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

"Предприятия промышленно-финансовой группы "Сафмар" имеют возможность привлечения финансово-кредитных ресурсов из различных источников, поэтому сложившаяся ситуация с Бинбанком никоим образом не отразится на инвестиционных планах предприятий группы и их производственно- хозяйственной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Представитель "Сафмар" также подчеркнул, что компании и предприятия группы "продолжают операционную деятельность в штатном режиме".

Бинбанк входит в состав группы "Сафмар" семьи Михаила Гуцериева.

Бинбанк (12-е место по размеру активов среди российских банков) обратился в ЦБ РФ с просьбой о санации через Фонд консолидации банковского сектора. Регулятор заявил, что примет решение в ближайшее время. Кроме того, ЦБ предоставит Бинбанку средства для поддержания ликвидности.

Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов (59,4% акций) и Михаил Гуцериев (39,4% акций).