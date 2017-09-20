Глава ВТБ 24 Задорнов назвал ситуацию с Бинбанком "ожидаемой"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком является ожидаемой как для корпоративных, так и для частных вкладчиков. Об этом сообщил председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".

"Бинбанк - это все-таки для рынка ожидаемый случай. Причем ожидаемый не только для экспертов, ожидаемый в том числе корпоративными и частными вкладчиками", - сказал он.

Задорнов напомнил, что за август 2017 года из Бинбанка ушло около 25 млрд рублей. "Рынок этого ждал, это событие естественное", - заключил он.

Ранее Банк России сообщил о решении предоставить Бинбанку средства для поддержания ликвидности. Также стало известно, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации, решение будет принято в ближайшее время.