Глава ВТБ 24 Задорнов назвал ситуацию с Бинбанком "ожидаемой"

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком является ожидаемой как для корпоративных, так и для частных вкладчиков. Об этом сообщил председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".
"Бинбанк - это все-таки для рынка ожидаемый случай. Причем ожидаемый не только для экспертов, ожидаемый в том числе корпоративными и частными вкладчиками", - сказал он.
Задорнов напомнил, что за август 2017 года из Бинбанка ушло около 25 млрд рублей. "Рынок этого ждал, это событие естественное", - заключил он.
Ранее Банк России сообщил о решении предоставить Бинбанку средства для поддержания ликвидности. Также стало известно, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации, решение будет принято в ближайшее время.