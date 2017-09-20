Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВТБ 24 Задорнов назвал ситуацию с Бинбанком "ожидаемой"

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

За август 2017 года из кредитной организации ушло около 25 млрд рублей, отметил Михаил Задорнов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с Бинбанком является ожидаемой как для корпоративных, так и для частных вкладчиков. Об этом сообщил председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов в эфире телеканала "Россия 24".

"Бинбанк - это все-таки для рынка ожидаемый случай. Причем ожидаемый не только для экспертов, ожидаемый в том числе корпоративными и частными вкладчиками", - сказал он.

Задорнов напомнил, что за август 2017 года из Бинбанка ушло около 25 млрд рублей. "Рынок этого ждал, это событие естественное", - заключил он.

Ранее Банк России сообщил о решении предоставить Бинбанку средства для поддержания ликвидности. Также стало известно, что собственник Бинбанка обратился к регулятору с просьбой о санации, решение будет принято в ближайшее время.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Ситуация вокруг Бинбанка
Персоны
Задорнов, Михаил Николаевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
4
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама