Глава ФРС: последствия разрушительных ураганов ненадолго сдержат рост экономики США

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Последствия разрушительных ураганов "Ирма", "Харви" и "Мария" непродолжительное время будут сдерживать темпы экономического роста США. Об этом сообщила в среду глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

"Значительные разрушения, вызванные ураганами "Харви" "Ирма" и "Мария", будут в третьем квартале сдерживать темпы экономического роста. Исходя из нашего опыта, по мере восстановления [после удара стихии] [экономический] рост, скорее всего, придет в норму", - отметила она, добавив, что разрушительные последствия "вряд ли существенно повлияют на изменение экономики страны в целом".

При этом она дала понять, что сейчас прогнозы экономического роста США стали более умеренными чем ожидания, которые специалисты высказывали до стихийных бедствий.

Ураган "Харви" обрушился на штат Техас в ночь на 26 августа. Он привел к масштабным наводнениям, жертвами которых стали не менее 70 человек.

Сформировавшийся в Атлантике ураган "Ирма" привел к серьезнейшим разрушениям в ряде государств и территорий Карибского бассейна, после чего 10 сентября обрушился на территорию штата Флорида, принеся мощные ветра и проливные дожди. Жертвами стихии, по последним данным, стали более 55 человек.