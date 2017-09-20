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Минфин в рамках обмена доразместил евробонды РФ на $4 млрд с погашением в 2027 и 2047 гг.

Экономика и бизнес
20 сентября, 22:36 UTC+3 МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин России завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $1,5 млрд, в 2047 году - $2,5 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала" (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев.

"В ходе транзакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $1,5 млрд по цене 101.997285% от номинала и доходностью 4%, и 30-летние еврооблигации объемом $2,5 млрд и доходностью 5,2%. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года", - сообщил он.

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По его словам, спрос на бумаги достиг $6 млрд: "Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов РФ с 2010 года. Финальный объем заявок по обоим выпускам составил около $6 млрд".

В доразмещении приняли участие около 135 российских и международных инвесторов, часть из которых выкупала короткие, другая часть - длинные бумаги, некоторые купили бумаги обоих выпусков. "Наибольший спрос международных инвесторов вызвал выпуск Россия-2047. Мы ожидаем, что бумаги Россия-2047 будут высоколиквидны, и уже в следующем году по этому показателю опередят выпуск Россия-2030", - сказал Соловьев.

По его словам, организаторы отметили большое количество новых имен среди инвесторов, что позволило расширить инвесторскую базу. "Например, мы отметили большой интерес со стороны азиатских пенсионных и страховых компаний, инвесторов из Гонконга, Тайваня, также активно участвовали в сделке хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов (real money accounts)", - заключил он.

Доразмещение проходило в рамках обмена: Минфин выкупал бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах. Минфин РФ объявил о сборе заявок на обмен 13 сентября. Организаторами обмена стали "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.

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