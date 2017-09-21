В Уфе открывается международный форум стран БРИКС по развитию инфраструктуры

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УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Международный форум стран БРИКС "Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры" открывается в Уфе и продлится до 22 сентября. Участники форума в рамках пленарных заседаний и сессий рассмотрят лучшие российские и зарубежные примеры участия жителей в развитии и содержании объектов образования, культуры и досуга, сообщают организаторы мероприятия.
"Форум призван оказать содействие проектам развития общественной инфраструктуры поселений с вовлечением граждан через изучение и популяризацию лучших российских и зарубежных практик", - говорится в сообщении.
По данным Министерства финансов Республики Башкортостан, эксперты из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, а также Аргентины, Португалии, Испании обсудят роль вовлечения граждан в проекты развития общественной инфраструктуры, в улучшении жизни городских и сельских поселений, законодательное регулирование новых практик, основные разновидности практик в России, возможности финансирования и софинансирования таких проектов и роль властей и местного самоуправления в организации вовлечения граждан.
Помимо этого состоится выставка-ярмарка реализованных проектов с вовлечением граждан в регионах РФ. Также ученые из Института стратегических исследований Башкирии, занимающиеся реализацией программы поддержки местных инициатив, продемонстрируют интерактивную карту тысячи реализованных объектов инфраструктуры, образования, культуры и досуга. Карта предназначена для использования жителями республики при подготовке и разработке собственных проектов.
Планируется, что в форуме примут участие инициаторы проектов по вовлечению граждан стран БРИКС, консультанты, эксперты проектов, руководители и специалисты финансовых органов, представители органов государственной власти и местного самоуправления стран БРИКС. Организаторами мероприятия выступают Министерство финансов РФ, правительство Республики Башкортостан, Всемирный банк, Центр стратегических разработок и Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России.