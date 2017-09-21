В Южной Корее Samsung и LG начали продажи флагманских смартфонов Galaxy Note 8 и V30

СЕУЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Компании Samsung Electronics и LG Electronics начали в четверг продажи своих флагманских смартфонов Galaxy Note 8 и V30 в Республике Корея. Как сообщили обе компании в распространенных в Сеуле пресс-релизах, ожидается, что новые модели побьют рекорды, став хитами продаж как в стране, так и за рубежом.

Согласно подсчетам Samsung, лишь по предзаказам уже реализовано не менее 400 тыс. аппаратов Galaxy Note 8. Это на 20 тыс. больше, чем у предыдущей модели Note 7, представленной год назад. Нынешний флагман имеет безрамочный дисплей диагональю 6,3 дюйма, двойную камеру с оптической стабилизацией изображения и фирменный стилус.

Число предзаказов на LG V30 также оказалось больше, чем на предыдущую флагманскую модель компании G6, представленную в этом году, отмечается в пресс-релизе, однако точная цифра в нем не приводится. V30 - первый смартфон LG, оснащенный одновременно OLED-дисплеем и двумя камерами со стеклянными линзами. Диафрагма одного из объективов может открываться до рекордного показателя в F/1,6 - больше, чем у любого из конкурентов. Производитель заявляет, что LG V30 является идеальным смартфоном для любителей мобильного фото и видео.

LG Electronics возлагает на V30 особые надежды. В компании надеются, что новый флагман поможет исправить ситуацию в ее мобильном подразделении, которое несет операционные убытки уже девять кварталов подряд.