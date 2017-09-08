Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Samsung ожидают роста продаж телефонов в России на 35-40% в 2017 году

Экономика и бизнес
8 сентября, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС

Весь российский рынок мобильных телефонов, по словам главы Samsung Mobile в России, демонстрирует рост примерно на 10%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Продажи мобильных телефонов южнокорейской компании Samsung в России в 2017 году могут вырасти по сравнению с уровнем 2016 года на 35-40%, такое мнение высказал ТАСС глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев в кулуарах презентации нового смартфона корпорации Galaxy Note 8 в России.

Смотрите также

Samsung Mobile назначил нового главу в России

Исследование: россияне стали отдавать предпочтение дорогим смартфонам

"Мы очень хорошо растем как с точки зрения доли рынка, так и в абсолютном выражении. С точки зрения поставок в Россию, я думаю, что мы покажем в этом году рост в деньгах по сравнению с 2016 годом в категории мобильных телефонов порядка 35-40%", - сказал он. Глава российского подразделения Samsung Mobile пояснил, что позитивная динамика ожидается в том числе в связи с постепенной стабилизацией общеэкономической ситуации в стране. "Наш текущий флагман S8 и S8+ продается в два раза больше, чем предыдущий", - отметил Гостев.

Весь российский рынок мобильных телефонов, по словам главы Samsung Mobile в России, демонстрирует рост примерно на 10%.

Новый Galaxy Note

Смартфон Galaxy Note 8 был представлен в августе в Нью-Йорке, в пятницу состоялась презентация в России. Устройство имеет 6,3-дюймовый экран с загнутыми краями. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon и 6 гигабайтами оперативной памяти.

Смотрите также

Samsung представил новый смартфон Galaxy Note 8

Операционная прибыль Samsung Electronics в IV квартале 2016 года выросла на 50%

Одной из главных особенностей смартфона является основная камера с двойным объективом с разрешением 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. Корпус Galaxy Note 8 сделан из металла и стекла, защищен от проникновения воды и обладает повышенными противоударными качествами. Он доступен в черном, золотом и синем цветах.

Продажи нового смартфона стартуют на российском рынке с 22 сентября, рекомендованная цена устройства с памятью 64 Гб составляет 69 990 рублей. Однако, по словам Гостева, уже в ходе предзаказа смартфон пользуется спросом. "Текущие результаты предоплаты приблизительно в три раза больше, чем предзаказ предыдущего Samsung Galaxy Note", - рассказал он.

Проблемы предыдущего Note

С предыдущей моделью Galaxy Note - смартфоном Samsung Galaxy Note 7 - возник крупный скандал. Аккумуляторные батареи данных смартфонов взрывались и причиняли ущерб пользователям. Samsung неоднократно отзывала устройства, объявляя, что дефект устранен, однако аккумуляторы продолжали воспламеняться. В итоге корпорация объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

В России официальный старт продаж Samsung Galaxy Note 7 так и не состоялся. Для россиян, которые купили смартфон по предзаказу или в другой стране, компания предложила заменить его на другие модели телефонов с компенсацией или полностью вернуть деньги.

По словам Гостева, Samsung не опасается повторения ситуации с Galaxy Note 7. "Мы действительно проделали большую работу над ошибками. Компания полностью пересмотрела процесс производства, в частности батареи, а также контроль качества на производстве и после производства", - отметил он.

Глава Samsung Mobile в России рассказал, что компания проводила исследование отношения россиян к бренду после истории с Galaxy Note 7. "Мы были удивлены, но отношение улучшилось. Мы показали, что мы надежный бред и несем ответственность за свои продукты, чего бы нам это ни стоило. По сути, компания понесла существенные издержки, но было принято правильное решение", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: пострадавшая при взрыве автомобиля в Киеве была моделью Dior
2
Посол РФ: Россия рассчитывает на улучшение отношений с США
3
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
4
Суд не признал потерпевшей выжившую в массовом убийстве под Тверью
5
Число жертв землетрясения в Мексике возросло до 58
6
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
7
WP: Тиллерсон поддерживает российскую идею размещения миротворцев в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама