В Samsung ожидают роста продаж телефонов в России на 35-40% в 2017 году

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Продажи мобильных телефонов южнокорейской компании Samsung в России в 2017 году могут вырасти по сравнению с уровнем 2016 года на 35-40%, такое мнение высказал ТАСС глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев в кулуарах презентации нового смартфона корпорации Galaxy Note 8 в России.

"Мы очень хорошо растем как с точки зрения доли рынка, так и в абсолютном выражении. С точки зрения поставок в Россию, я думаю, что мы покажем в этом году рост в деньгах по сравнению с 2016 годом в категории мобильных телефонов порядка 35-40%", - сказал он. Глава российского подразделения Samsung Mobile пояснил, что позитивная динамика ожидается в том числе в связи с постепенной стабилизацией общеэкономической ситуации в стране. "Наш текущий флагман S8 и S8+ продается в два раза больше, чем предыдущий", - отметил Гостев.

Весь российский рынок мобильных телефонов, по словам главы Samsung Mobile в России, демонстрирует рост примерно на 10%.

Новый Galaxy Note

Смартфон Galaxy Note 8 был представлен в августе в Нью-Йорке, в пятницу состоялась презентация в России. Устройство имеет 6,3-дюймовый экран с загнутыми краями. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon и 6 гигабайтами оперативной памяти.

Одной из главных особенностей смартфона является основная камера с двойным объективом с разрешением 12 мегапикселей и оптической стабилизацией. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 мегапикселей. Корпус Galaxy Note 8 сделан из металла и стекла, защищен от проникновения воды и обладает повышенными противоударными качествами. Он доступен в черном, золотом и синем цветах.

Продажи нового смартфона стартуют на российском рынке с 22 сентября, рекомендованная цена устройства с памятью 64 Гб составляет 69 990 рублей. Однако, по словам Гостева, уже в ходе предзаказа смартфон пользуется спросом. "Текущие результаты предоплаты приблизительно в три раза больше, чем предзаказ предыдущего Samsung Galaxy Note", - рассказал он.

Проблемы предыдущего Note

С предыдущей моделью Galaxy Note - смартфоном Samsung Galaxy Note 7 - возник крупный скандал. Аккумуляторные батареи данных смартфонов взрывались и причиняли ущерб пользователям. Samsung неоднократно отзывала устройства, объявляя, что дефект устранен, однако аккумуляторы продолжали воспламеняться. В итоге корпорация объявила о полном отзыве всех аппаратов данной модели и остановке их производства.

В России официальный старт продаж Samsung Galaxy Note 7 так и не состоялся. Для россиян, которые купили смартфон по предзаказу или в другой стране, компания предложила заменить его на другие модели телефонов с компенсацией или полностью вернуть деньги.

По словам Гостева, Samsung не опасается повторения ситуации с Galaxy Note 7. "Мы действительно проделали большую работу над ошибками. Компания полностью пересмотрела процесс производства, в частности батареи, а также контроль качества на производстве и после производства", - отметил он.

Глава Samsung Mobile в России рассказал, что компания проводила исследование отношения россиян к бренду после истории с Galaxy Note 7. "Мы были удивлены, но отношение улучшилось. Мы показали, что мы надежный бред и несем ответственность за свои продукты, чего бы нам это ни стоило. По сути, компания понесла существенные издержки, но было принято правильное решение", - отметил он.