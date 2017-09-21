РФПИ: партнеры фонда заинтересованы в инвестициях в "Яндекс" и его СП с Uber

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международные партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заинтересованы в совместных инвестициях в "Яндекс" и создаваемую единую платформу "Яндекс.Такси" - Uber, сообщила пресс-служба фонда, которая приводит слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Ведущие международные партнеры РФПИ высоко оценивают потенциал компании и открыты к совместным инвестициям в "Яндекс", - сказал Дмитриев. - В том числе, в создаваемую единую платформу "Яндекс.Такси" - Uber, которая объединит технологическую и клиентскую базы двух ведущих игроков российского рынка".

"Яндекс" - российская компания, владеющая одноименной системой поиска в сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Турции, Белоруссии и Казахстана.

В июле 2017 г. "Яндекс.Такси" и Uber договорились объединить в одну компанию свои онлайн-сервисы такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Согласно сделке, Uber и "Яндекс.Такси" инвестируют в новую компанию $225 млн и $100 млн соответственно. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2017 г.

Долю совместной компании на российском рынке пассажирских перевозок в городах присутствия компании оценивают в 5-6%.

Приложения "Яндекс.Такси" и Uber после закрытия сделки останутся отдельными. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. При этом в Uber не планируют менять тарифную политику.