Механизм мониторинга экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК + обсудят в пятницу в Вене

РАБАТ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Механизм мониторинга экспорта нефти в рамках сделки ОПЕК+ будет обсуждаться в пятницу на встрече министерского мониторингового комитета в Вене. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, который находится с рабочим визитом в Рабате.

"Мы обсудим этот вопрос в Вене. Технический комитет еще заседает в эти дни. Мы заслушаем завтра результаты работы технического комитета", - сказал министр.

Министерский мониторинговый комитет на заседании в Санкт-Петербурге в июле предложил рассмотреть возможность мониторинга не только добычи нефти, но и ее экспорта.

Новак напомнил, что в ноябре в Вене состоится встреча участников соглашения о сокращении добычи нефти. "Мы договорились, что в ноябре будут встречаться все министры из стран, подписавших соглашение в рамках ОПЕК+", - добавил он.

Министр подчеркнул, что все страны настроены на то, чтобы исполнять сделку ОПЕК+ в полном объеме. "Потому что соглашение показывает свой результат и эффективность. Все министры говорят о приверженности реализации этого соглашения", - отметил Новак.

Россия также заинтересована и в исполнении договоренностей, и в балансировке рынка, и в том эффекте, который достигается в рамках совместных действий участников соглашения ОПЕК+, подчеркнул министр.

Однако комментировать уровень исполнения соглашения по итогам сентября Новак не стал. "Сентябрь еще не закончился. Я не буду озвучивать прогноз, поскольку это цифры, которые очень существенно влияют на ситуацию на рынке. Поэтому будем мониторить, как и договаривались", - сказал он.