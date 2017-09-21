Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втрое

Стартап из MIT разработал беспроводную зарядкуСоциальная ответственность 21 сентября, 18:59
Суд арестовал первого фигуранта дела о поджоге машин у офиса адвоката УчителяПроисшествия 21 сентября, 18:55
Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втроеЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:49
Источник: угроза взрыва в офисе "Яндекса" оказалась ложнойПроисшествия 21 сентября, 18:48
Лиза Крайер: для меня музыка - это не звук, а физические ощущенияСоциальная ответственность 21 сентября, 18:44
СКА обновил рекорд КХЛ по количеству побед подряд на старте сезонаСпорт 21 сентября, 18:35
Европарламент ужесточит квоты на выбросы парниковых газов для авиацииСоциальная ответственность 21 сентября, 18:20
Жители 10 домов выразили желание войти в программу реновации после принятия законаОбщество 21 сентября, 18:17
Силуанов: РФ надеется на справедливое решение суда по спору с Украиной о долге в $3 млрдЭкономика и бизнес 21 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем снятия средств в Бинбанке после объявления ЦБ РФ о санации кредитной организации снизился в три раза, сообщает пресс-служба Бинбанка со ссылкой на председателя правления Евгения Давыдовича.
"Стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток: объем снятия средств в Бинбанке снизился по сравнению со вчерашним днем в три раза. При этом количество звонков клиентов в наш контакт-центр уменьшилось за сутки в пять раз. Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке", - отметил Давыдович.
Он подчеркнул, что клиенты банка "понимают, что у них нет оснований для беспокойства, поскольку поддержка ЦБ РФ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка".
Ранее запрмед ЦБ Василий Поздышев сообщил, что отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей.
Банк России в четверг объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанка через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. В Бинбанк и Рост банк введена временная администрация.