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Снятия средств в Бинбанке после объявления о санации сократились втрое

Экономика и бизнес
21 сентября, 18:49 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Председатель правления также сообщил, что звонки от клиентов банка уменьшились за сутки в пять раз

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© REUTERS/Grigory Dukor

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Объем снятия средств в Бинбанке после объявления ЦБ РФ о санации кредитной организации снизился в три раза, сообщает пресс-служба Бинбанка со ссылкой на председателя правления Евгения Давыдовича.

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"Стабилизацию ситуации подтверждает динамика последних суток: объем снятия средств в Бинбанке снизился по сравнению со вчерашним днем в три раза. При этом количество звонков клиентов в наш контакт-центр уменьшилось за сутки в пять раз. Многие вкладчики, которые вчера заказывали по телефону крупные суммы денег, сегодня перезванивали и отменяли свои заказы на позитивных новостях о банке", - отметил Давыдович.

Он подчеркнул, что клиенты банка "понимают, что у них нет оснований для беспокойства, поскольку поддержка ЦБ РФ позволяет обеспечить непрерывность деятельности Бинбанка".

Ранее запрмед ЦБ Василий Поздышев сообщил, что отток средств физических и юридических лиц из Бинбанка в сентябре составил 56 млрд рублей.

Банк России в четверг объявил о финансовом оздоровлении банковской группы Бинбанка через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора. В Бинбанк и Рост банк введена временная администрация.

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