Мониторинговый комитет ОПЕК в пятницу обсудит добычу сланцевой нефти в США

/ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК на заседании в пятницу планирует обсудить вопрос добычи сланцевой нефти в США. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В контексте общей ситуации на рынке, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудить в рамках встречи добычу сланцевой нефти в США.

В пятницу в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения соглашения о сокращении добычи нефти за август и восемь месяцев. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.

Накануне министры обсудили эти вопросы за ужином в одном из палаццо Вены.