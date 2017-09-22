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Мониторинговый комитет ОПЕК в пятницу обсудит добычу сланцевой нефти в США

Экономика и бизнес
22 сентября, 11:02 UTC+3 ВЕНА 22, сентября. /ТАСС

Глава Минэнерго РФ Александр Новак отметил, что этот вопрос будет обсуждаться "в контексте общей ситуации"

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/ВЕНА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК на заседании в пятницу планирует обсудить вопрос добычи сланцевой нефти в США. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

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"В контексте общей ситуации на рынке, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудить в рамках встречи добычу сланцевой нефти в США.

В пятницу в Вене пройдет пятое заседание министерского мониторингового комитета при ОПЕК+. Министры подведут итоги исполнения соглашения о сокращении добычи нефти за август и восемь месяцев. Министры также обсудят рост добычи в Ливии и Нигерии, которые исключены из соглашения. Для этого во встрече комитета впервые примут участие госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву и глава ливийской NOC Мустафа Саналла.

Накануне министры обсудили эти вопросы за ужином в одном из палаццо Вены.

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