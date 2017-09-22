Источник: правкомиссия одобрила проект о росте штрафа для неплательщиков "Платона"

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия одобрила законопроект о повышении штрафа для неплательщиков "Платона" до 20 тыс. рублей и передаче полномочий по наложению этого штрафа от ГИБДД Ространснадзору. Об это ТАСС сообщил источник, знакомый с решением комиссии.

"Правительственная комиссия в понедельник одобрила передачу полномочий в части наложения штрафов на перевозчиков в системе "Платон" от ГИБДД Ространснадзору. Также была одобрена идея повышения штрафов для нарушителей до 20 тыс. рублей и отмены повторности штрафов в системе "Платон", - сказал он.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов, Росавтодор ожидает внесения в Госдуму этого законопроекта в течение нескольких недель.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.

Как сообщил Прончатов, на данный момент система принесла в дорожные фонды, через которые осуществляется ремонт федеральных дорог, более 33 млрд рублей. В "Платоне" зарегистрировано более 900 тыс. большегрузов.