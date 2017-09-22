СТАНИЦА ГИАГИНСКАЯ /Адыгея/, 22 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает в 1,5 млрд руб. ущерб аграриев от неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на совещании о сезонных полевых работах в 2017 году, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы прошли завершающий этап уборочной кампании, сезон в этом году выдался сложный, были весенние заморозки, холодное лето. Поэтому, к сожалению, не без потерь. Они составляют порядка 200 тыс. га, а прямой ущерб составил около 1,5 млрд руб. Мы сейчас оцениваем ущерб, работаем с регионами. Надеюсь, в течение этого года нам удастся поддержать регионы, которые пострадали от природных катаклизмов", - сказал Ткачев.

Минсельхоз 21 сентября сообщил последние данные о сборе урожая. По данным министерства, российские аграрии на 20 сентября собрали 116,7 млн тонн зерна против 106,4 млн тонн годом ранее, урожайность составила 31 центнер с гектара против 26,6 годом ранее. В частности, было намолочено 80,2 млн тонн пшеницы (в 2016 году - 72,4 млн тонн), ячменя - 20,1 млн тонн (18,4 млн тонн), кукурузы - 2,5 млн тонн (на уровне 2016 года), риса - 1,9 млн тонн (2,2 млн тонн), рапса - 1,1 млн тонн (767,4 тыс. тонн), сои - 801,5 тыс. тонн (766,5 тыс. тонн).

Кроме того, в России собран лен с площади 27,9 тыс. га (годом ранее 39,4 тыс. га), сахарной свеклы выкопано 13,9 млн тонн (12,6 млн тонн), картофеля - 3 млн тонн (3,7 млн тонн), других овощей - 1,7 млн тонн (в 2016 году - 1,8 млн тонн).

Сев озимых культур проведен на площади 9,7 млн га, что соответствует уровню 2016 года.