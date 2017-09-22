AP: Mazda отзывает в США и Канаде 60 тыс. машин из-за проблем с рулевым управлением

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Автомобилестроительная компания Mazda отзывает около 60 тыс. машин модели Mazda-6 2015 и 2016 годов выпуска в США и Канаде из-за возможных неисправностей в электропроводке. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, в этих машинах существует возможность короткого замыкания на той части электропроводки, которая расположена под сиденьем водителя.

В середине августа Mazda уже объявляла об отзыве в США около 80 тыс. машин для замены подушек безопасности производства фирмы Takata. Отзыв распространялся на модели CX-7, CX-9 и Mazda 6 2007-2009 годов выпуска, а также 2012 года.

Компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные ею подушки безопасности из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться, как положено, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. Из-за проблем с подушками безопасности Takata в мире были отозваны более 120 млн автомобилей.