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Siemens не будет подозревать всех клиентов в РФ из-за ситуации с турбинами

Экономика и бизнес
22 сентября, 23:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 22, сентября. /ТАСС

В будущем концерн при заключении сделок планирует прописывать пункт о том, что он может распоряжаться поставленным клиенту оборудованием вплоть до момента подключения к сети

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БЕРЛИН, 22 сентября. /ТАСС/. Германский концерн Siemens не собирается из-за ситуации с турбинами в Крыму пересматривать сотрудничество со всеми российскими клиентами без разбора.

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Об этом заявил его главный исполнительный директор Джо Кэзер в опубликованном в пятницу интервью журналу Spiegel.

"В любом случае доверительные отношения с Россией длиной в 160 лет от этого пострадали", - сказал он. "С другой стороны, нельзя огульно обвинять всю страну и ее верных и надежных клиентов. И нужно подумать о сотнях и тысячах работников предприятий [в РФ], которые потеряют работу, если мы отреагируем сверх меры", - добавил Кэзер.

По его словам, в будущем Siemens при заключении сделок планирует прописывать пункт о том, что концерн может распоряжаться поставленным клиенту оборудованием вплоть до того момента, как оно будет подключено к сети.

Турбины для крымских ТЭС

В настоящее время компания "Технопромэкспорт" строит две тепловые электростанции мощностью по 470 МВт в Севастополе и Симферополе. Их ввод в эксплуатацию состоится 18 июня 2018 года. В июле 2017-го разгорелся скандал: на этих газовых ТЭС планировалось установить турбины, сделанные по технологии Siemens, но в конце 2016 года германский концерн блокировал поставки из-за санкций Евросоюза.

Агентство Reuters в июле сообщило со ссылкой на источники, что Россия, несмотря на рестрикции, все же отправила оборудование в Крым. Концерн позднее подтвердил, что все четыре газотурбинные установки для крымских ТЭС оказались именно его производства и были поставлены на полуостров в обход санкций ЕС. После этого Siemens подал иск против представителей "Технопромэкспорта".

Госкорпорация "Ростех" в свою очередь заявила, что "Технопромэкспорт" приобрел четыре комплекта установок "на вторичном рынке". Производитель оборудования при этом не уточнялся.

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Темы
Ситуация с поставками турбин для ТЭС в Крыму
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