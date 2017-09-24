Министр экономики Турции: Анкара не даст Москве или кому-либо другому диктовать ей условия

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Турция не позволит России или кому-либо другому диктовать ей условия, заявил министр экономики республики Нихат Зейбекчи, комментируя слухи о возможности экспорта российского мяса в Турцию в обмен на снятие ограничений на поставки турецких томатов в Россию. Об этом сообщает в воскресенье Anadolu.

"Мы положительно относимся к вопросу импорта мяса из России при условии, что будут учтены стандарты министерства сельского хозяйства Турции, - отметил он на открытии турецкого торгового центра в Нью-Йорке. - Мы против того, чтобы нам диктовали условия. Считаем неприемлемым, чтобы Россия или кто-либо другой диктовал нам условия".

Кроме того, министр также сказал, что Турция "не может согласиться с решением об ограничениях на импорт томатов, но с пониманием относится к решению поднять сезонные налоги для защиты прав российских производителей". "Мы заявили российской стороне, что любые запреты приводят к ответным ограничениям, а препятствия - к ответным мерам", - цитирует агентство слова Зейбекчи.

В сентябре в турецких СМИ появилась информация о том, что на встрече российско-турецкого исполкома по сельскому хозяйству Россия якобы выдвинула условие, согласно которому Турция получит возможность экспортировать помидоры в обмен на импорт мяса из России. Причем Анкара якобы согласилась на это условие.