Прибытие рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложено на 10 часов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прибытие рейса НН-181 авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложено во вторник на десять часов по решению перевозчика, сообщили в аэропорту Благовещенска.
"Расчетное время прибытия рейса НН-181 в аэропорт Благовещенска - 18:00 местного времени (12:00 мск). При этом первоначально он должен был прибыть в 08:00 местного времени (02:00 мск)", - сказали корреспонденту ТАСС в справочной аэропорта. При этом на сайте воздушной гавани сообщается, что "решение о задержке прилета принято руководством авиакомпании "ВИМ - Авиа".
Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" задерживает 24 рейса, вылетающих из московского аэропорта Домодедово и прибывающих в эту воздушную гавань 25-26 сентября.
Накануне авиакомпания "ВИМ-Авиа" заверила власти Амурской области в том, что сохранит все рейсы из Благовещенска и в Москву до 2 октября. Власти региона рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы Минтранса Амурской области Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели.