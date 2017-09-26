Прибытие рейса "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложено на 10 часов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прибытие рейса НН-181 авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Москвы в Благовещенск отложено во вторник на десять часов по решению перевозчика, сообщили в аэропорту Благовещенска.

"Расчетное время прибытия рейса НН-181 в аэропорт Благовещенска - 18:00 местного времени (12:00 мск). При этом первоначально он должен был прибыть в 08:00 местного времени (02:00 мск)", - сказали корреспонденту ТАСС в справочной аэропорта. При этом на сайте воздушной гавани сообщается, что "решение о задержке прилета принято руководством авиакомпании "ВИМ - Авиа".

Ранее сообщалось, что "ВИМ-Авиа" задерживает 24 рейса, вылетающих из московского аэропорта Домодедово и прибывающих в эту воздушную гавань 25-26 сентября.

Накануне авиакомпания "ВИМ-Авиа" заверила власти Амурской области в том, что сохранит все рейсы из Благовещенска и в Москву до 2 октября. Власти региона рассчитывают, что авиакомпания "Икар" с 6 октября вдвое увеличит число рейсов между Благовещенском и Москвой, восполнив пробелы вызванные перебоями в работе "ВИМ-Авиа". По словам главы Минтранса Амурской области Андрея Тягло, региональные власти также ведут переговоры с компанией "Уральские авиалинии" и будут добиваться, чтобы полеты между Благовещенском и Москвой выполнялись во все дни недели.