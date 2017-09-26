Рейс "ВИМ-Авиа" из Сочи задержан с понедельника, другие рейсы на Кубань отменены

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Вылет одного рейса "ВИМ-Авиа" из Сочи в Москву задерживается с понедельника, другие рейсы авиакомпании в Краснодар и Сочи отменены, сообщили в пресс-службе "Базэл Аэро" - компании, управляющей аэропортами региона.

"По данным на 10:00 26 сентября, из международного аэропорта Сочи на вылет задержан рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который должен был вылететь вчера, 25 сентября, в 18:45. Причиной задержки является ожидание прибытия самолета из Москвы. Другие рейсы авиакомпании "ВИМ-Авиа" в Краснодар и Сочи на сегодня отменены. Пассажиры проинформированы авиакомпанией", - сообщили в пресс-службе.

"ВИМ-Авиа" выполняла один ежедневный рейс в Краснодар и два - в Сочи из московского аэропорта Домодедово.

Остальные рейсы авиакомпании в рамках летнего расписания отменены заблаговременно.

Проблемы авиакомпании

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ- Авиа" находится под контролем Минтранса.

В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов.

Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.