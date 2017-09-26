Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетам

Экономика и бизнес
26 сентября, 12:30 UTC+3

В системе бронирования закрылся доступ для оформления возвратов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата уже купленных авиабилетов.

Об этом ТАСС сообщил гендиректор одного из крупнейших РФ агентств по продажам авиабилетов Pososhok.ru Кирилл Фаминский.

"В настоящий момент в системе бронирования "Сирена", откуда происходит выписка авиабилетов на "ВИМ-Авиа", закрылся доступ для оформления возвратов", - сообщил он.

По его словам, авиабилеты "ВИМ-Авиа" продаются только через систему "Сирена". Он также добавил, что компания не получала никакого официального письма от авиакомпании с уведомлением о прекращении оформления возвратов.

Смотрите также

"ВИМ-Авиа" переводит рейсы из Домодедова во Внуково

Туроператоры сообщают о 43 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", остающихся за рубежом

Ростуризм создал оперативный штаб по возвращению из-за рубежа клиентов "ВИМ-Авиа"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: "Торо Россо" отстранила Квята от участия в Гран-при Малайзии
2
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
3
Власти Москвы определили 210 стартовых площадок по реновации
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Голосование на выборах президента РАН закончилось
6
На самой длинной ветке метро в Петербурге запустили бесплатный Wi-Fi
7
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
Темы дня
Новости партнеров
Реклама