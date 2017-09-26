Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетам

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата уже купленных авиабилетов.

Об этом ТАСС сообщил гендиректор одного из крупнейших РФ агентств по продажам авиабилетов Pososhok.ru Кирилл Фаминский.

"В настоящий момент в системе бронирования "Сирена", откуда происходит выписка авиабилетов на "ВИМ-Авиа", закрылся доступ для оформления возвратов", - сообщил он.

По его словам, авиабилеты "ВИМ-Авиа" продаются только через систему "Сирена". Он также добавил, что компания не получала никакого официального письма от авиакомпании с уведомлением о прекращении оформления возвратов.