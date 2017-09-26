Агент: "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата по купленным билетам

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" прекратила оформление возврата уже купленных авиабилетов.
Об этом ТАСС сообщил гендиректор одного из крупнейших РФ агентств по продажам авиабилетов Pososhok.ru Кирилл Фаминский.
"В настоящий момент в системе бронирования "Сирена", откуда происходит выписка авиабилетов на "ВИМ-Авиа", закрылся доступ для оформления возвратов", - сообщил он.
По его словам, авиабилеты "ВИМ-Авиа" продаются только через систему "Сирена". Он также добавил, что компания не получала никакого официального письма от авиакомпании с уведомлением о прекращении оформления возвратов.