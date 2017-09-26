Минтранс: говорить об угрозе полной приостановки полетов "ВИМ-Авиа" пока рано

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росавиация может подвести итоги проверки "ВИМ-Авиа" на следующей неделе. До этого момента рано говорить об угрозе полной остановки полетов авиакомпании, сообщил журналистам заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

"Пока об этом (о полной остановке полетов "ВИМ-Авиа" и об аннулировании сертификата эксплуатанта - прим. ТАСС) точно рано говорить, поскольку Росавиация только вышла на внеплановую проверку, результаты проверки они рассчитывают (получить - прим. ТАСС) быстро, пока они ориентируются на недельный срок, в начале следующей недели они рассчитывают на какие-то результаты", - сказал он.

При этом общая сумма задолженности "ВИМ-Авиа", в том числе и за аэропортовое обслуживание, пока не подсчитана. "Эти цифры "плавают", - сказал Окулов. - Первоначально была задолженность по аэропорту Домодедово в районе 500 млн (рублей), сейчас уже другие объемы. Сейчас наша задача - понять размер бедствия".

По его словам, ведомство также не получало официальный запрос от авиакомпании на предоставление госгрантий. "Никаких объемов [госгарантий] они пока не запрашивали, пока это тоже на уровне разговоров, пока официального обращения мы не получали", - сообщил он.