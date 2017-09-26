Песков: обсуждать влияние выборов в ФРГ на судьбу "Северного потока - 2" преждевременно

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль пока не комментирует вопрос о том, как может сложиться судьба проекта "Северный поток - 2" после формирования нового правительства ФРГ по итогам выборов в этой стране.

"Подождите, еще не сформировано правительство [Германии]. Когда оно будет сформировано, тогда о чем-то можно говорить", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, не опасаются ли в Кремле возможных противоречий с новым правительством ФРГ по этому вопросу.

Песков отметил, что "пока никаких заявлений [со стороны официального Берлина] на этот счет никто не делал". "Одно дело - предвыборная кампания, другое дело действующее правительство", - заключил представитель Кремля.

Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Капитальные затраты оцениваются в €8 млрд, а общая стоимость проекта с учетом привлечения проектного финансирования - в 9,9 млрд евро. Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит "Газпрому".