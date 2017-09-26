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Регионы с высоким экономическим потенциалом получат по 20 млрд руб. в виде грантов

Экономика и бизнес
26 сентября, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В бюджете также предусмотрены средства на возврат субъектам РФ суммы прироста налога на прибыль, отметил вице-премьер Дмитрий Козак

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Регионам, демонстрирующим высокую динамику наращивания экономического потенциала, будут выделены из бюджета гранты в объеме 20 млрд рублей каждому. Об этом заявил на правительственной комиссии по развитию регионов заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

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"Что касается стимулирующих мер по наращиванию экономического потенциала (субъектов РФ - прим. ТАСС), в законе о бюджете предусмотрены средства на предоставление грантов субъектам федерации, которые демонстрируют высокую динамику наращивания собственного экономического потенциала - 20 млрд рублей", - сказал Козак.

Кроме того, по словам вице-премьера, в бюджете предусмотрены средства на возврат субъектам РФ суммы прироста налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет.

"С какой территории поступил прирост, в 2017 году мы предусмотрим эти деньги, а будут они возвращены в 2018 году. Это тоже ресурс, на который субъекты Российской Федерации смогут рассчитывать", - пояснил Козак.

Он также подчеркнул, что основная цель в мерах по поддержке регионов - это снижение бюджетных дотаций и наращивание субъектами РФ собственного экономического потенциала.

"Наращивание собственного потенциала, экономический рост - это более эффективно, чем финансовая помощь и подачки из федерального бюджета", - считает Козак.

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