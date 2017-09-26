АТОР: задолженность "ВИМ-Авиа" перед Домодедово составляет около миллиарда рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" перед аэропортом Домодедово составляет порядка миллиарда рублей. Об этом во вторник в интервью радиостанции "Говорит Москва" сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Проблема возникла в субботу, когда аэропорт Домодедово перестал обслуживать рейсы "ВИМ-Авиа" в связи с задолженностью размером в миллиард [рублей]. Ровно такое положение у аэропорта Анталии, они точно так же ждут оплаты. По нашей информации, часть бортов там просто приковали, не пускают никуда, пока оплата не поступит. Еще по ряду аэропортов зарубежных ровно такая же ситуация", - сказала она.

Ранее замглавы Минтранса РФ Валерий Окулов сообщил журналистам, что "первоначально" задолженность "ВИМ-Авиа" по аэропорту Домодедово была около 500 млн рублей, но "эти цифры "плавают".

Во вторник, 26 сентября, председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев сообщил ТАСС, что вся операционная деятельность "ВИМ-Авиа" будет вестись из аэропорта Внуково, пока все пассажиры авиакомпании не будут перевезены. Все самолеты перебазируются во Внуково, добавил он.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково согласился принимать все рейсы "ВИМ-Авиа". Кроме того, в течение двух дней будет произведено согласование сетки расписаний с участием перевозчиков, готовых оказать поддержку в перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа".

Трудности "ВИМ-Авиа"

В понедельник, 25 сентября, стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями. Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса. В министерстве также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца текущего года.