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Росавиация планирует приостановить сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
26 сентября, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Росавиация ранее обещала выделить 200 млн рублей из бюджета на 2018 год авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров перевозчика

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росавиация планирует приостановить действие сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", следует из сообщения агентства воздушного транспорта.

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Ранее Росавиация обещала выделить 200 млн рублей из бюджета на 2018 год авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров проблемного перевозчика. Как пояснили в ведомстве, выплаты будут происходить согласно постановлению российского правительства "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта".

Таким образом, для запуска механизма компенсаций Росавиация приостановит сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа".

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