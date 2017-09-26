Росавиация планирует приостановить сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росавиация планирует приостановить действие сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", следует из сообщения агентства воздушного транспорта.
Ранее Росавиация обещала выделить 200 млн рублей из бюджета на 2018 год авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров проблемного перевозчика. Как пояснили в ведомстве, выплаты будут происходить согласно постановлению российского правительства "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта".
Таким образом, для запуска механизма компенсаций Росавиация приостановит сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа".