Росавиация планирует приостановить сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Росавиация планирует приостановить действие сертификата эксплуатанта "ВИМ-Авиа", следует из сообщения агентства воздушного транспорта.

Ранее Росавиация обещала выделить 200 млн рублей из бюджета на 2018 год авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров проблемного перевозчика. Как пояснили в ведомстве, выплаты будут происходить согласно постановлению российского правительства "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета авиационным перевозчикам для возмещения недополученных ими доходов в связи с обеспечением перевозки пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиационным перевозчиком, в отношении которого принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта".

Таким образом, для запуска механизма компенсаций Росавиация приостановит сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа".