Пассажиры рейса "ВИМ-Авиа" вылетели из Симферополя с задержкой более чем на 20 часов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября./ТАСС/. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Симферополь - Москва вылетел из Симферополя с задержкой более 20 часов, сообщил во вторник представитель аэропорта Игорь Лаптев.
"Рейс 342 компании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Домодедово (Москва) вылетел в 18:13 мск сегодня. На борту 270 пассажиров", - сообщил он.
В то же время, отметил Лаптев, задерживается вылет рейса, который должен отправиться в 20:50 мск во вторник. "Тут будет очередная задержка со стороны авиакомпании"ВИМ-Авиа", 270 пассажиров также ждут вылета в Москву", - сообщил представитель аэропорта.
Для пассажиров организован отдельный зал в терминале прилета, а пассажиры с детьми размещены в комнатах отдыха повышенного комфорта, поскольку авиакомпания не обеспечила своих пассажиров гостиницей.