МЭР ожидает инфляцию в сентябре около нуля

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию в сентябре 2017 года около нулевой отметки, при этом сохраняется небольшой риск дефляции, заявил на "правительственном часе" в Совете Федерации глава министерства Максим Орешкин.

"Сохраняется тенденция на довольно низкие темпы инфляции, у нас как раз наверное (в сентябре) ниже к нижней границе - около нуля. Есть даже риск небольшой дефляции в сентябре, пока незначительный. Тренд на низкую инфляцию сохраняется", - сказал он.

При этом Орешкин не исключил, что Банк России в будущем пересмотрит целевой уровень инфляции в 4%. "Но пока об этом говорить преждевременно", - отметил министр.

МЭР прогнозирует, что в 2017 году инфляция в РФ составит 3,2%, а в 2018-2020 годах будет находиться на стабильном уровне в 4%.