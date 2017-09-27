Минфин скорректировал заложенную в бюджете годовую инфляцию на конец 2017 года до 3,2%

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин скорректировал заложенную в бюджете РФ годовую инфляцию в декабре 2017 года до 3,2% с 3,8%. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов".
В частности, Минфин предлагает прописать в законе о бюджете заложенный объем ВВП в 2017 году и размер инфляции в декабре 2017-го к декабрю 2016-го в формулировке: "Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 92 трлн 224 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 3,2% (декабрь 2017-го к декабрю 2016-го)", - говорится в документе.
Минфин также скорректировал заложенный в бюджет дефицит до 2,18% ВВП с 2,09% ВВП.
В частности, теперь Минфин закладывает дефицит бюджета в 2017 года в размере 2,008 трлн руб. против 1,924 трлн руб.
Ранее глава Счетной Палаты РФ Татьяна Голикова сообщала, что возможность достичь дефицита федерального бюджета ниже 2% в 2017 году сохраняется. При этом Минфин РФ ожидает дефицита федерального бюджета в 2018-м на уровне 1,4% ВВП, в 2019-м - 0,8-0,9%, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.