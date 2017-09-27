Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минфин скорректировал заложенную в бюджете годовую инфляцию на конец 2017 года до 3,2%

Экономика и бизнес
27 сентября, 12:33 UTC+3

Ранее в бюджете был заложен показатель в 3,8%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минфин скорректировал заложенную в бюджете РФ годовую инфляцию в декабре 2017 года до 3,2% с 3,8%. Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Смотрите также

Медведев: российская экономика стала менее зависима от внешних шоков

МЭР ожидает инфляцию в сентябре около нуля

Набиуллина: цель ЦБ по инфляции вблизи 4% становится постоянной

В частности, Минфин предлагает прописать в законе о бюджете заложенный объем ВВП в 2017 году и размер инфляции в декабре 2017-го к декабрю 2016-го в формулировке: "Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2017 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 92 трлн 224 млрд руб. и уровня инфляции, не превышающего 3,2% (декабрь 2017-го к декабрю 2016-го)", - говорится в документе.

Минфин также скорректировал заложенный в бюджет дефицит до 2,18% ВВП с 2,09% ВВП.

В частности, теперь Минфин закладывает дефицит бюджета в 2017 года в размере 2,008 трлн руб. против 1,924 трлн руб.

Ранее глава Счетной Палаты РФ Татьяна Голикова сообщала, что возможность достичь дефицита федерального бюджета ниже 2% в 2017 году сохраняется. При этом Минфин РФ ожидает дефицита федерального бюджета в 2018-м на уровне 1,4% ВВП, в 2019-м - 0,8-0,9%, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович Голикова, Татьяна Алексеевна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
2
Кремль не подтвердил и не опроверг сообщения об отставке Толоконского
3
Взрывы на складе боеприпасов в Винницкой области квалифицировали как диверсию
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Первый этап разработки самоходного артиллерийского орудия "Лотос" завершится в сентябре
6
Госдума назвала этноцидом русского народа реформу образования на Украине
7
Лондон крайне разочарован решением США по Bombardier
Темы дня
Новости партнеров
Реклама