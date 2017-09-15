Цель ЦБ РФ по инфляции вблизи 4% становится постоянной

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МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Цель Банка России по инфляции вблизи или около 4% становится постоянной, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Инфляция достигла 4%, и мы хотели бы дополнительно уточнить описание цели. Нашей целью является инфляция вблизи или около 4%. Раньше мы говорили о горизонте достижения цели, определяли точку, устанавливали конкретный период, например, конец 2017 года, когда мы достигнем целевого значения. Теперь у нас эта цель становится постоянной", - сказал она.
Отклонение инфляции вниз от целевого уровня в 4% не будет устойчивым, заявила глава Банка России.
"Что касается рисков существенного отклонения инфляции вниз, по нашим оценкам, оно может произойти под влиянием динамики продовольственных цен, однако мы считаем, что оно не будет устойчивым. Другим фактором может стать повышение цен на нефть, которое мы рассматриваем как альтернативный сценарий", - сказала она.
Введение формального "коридора" по инфляции может породить неверные ожидания от действий Банка России, заявила Набиуллина.
"Мы также обсуждали введение числового "коридора" допустимого колебания инфляции, но сейчас считаем это нецелесообразным. В каждом случае мы будем анализировать и разъяснять характер факторов, вызвавших ту или иную динамику цен. Они могут быть разной природы, разного горизонта действия. Корректирующие меры мы будем принимать только в случае рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции от цели", - сказала она.
Инфляционные ожидания населения достигли исторического минимума в 9,5%, но все еще находятся на высоком уровне, заявила глава Банка России.
"В настоящий момент инфляционные ожидания населения достигли исторического минимума в 9,5%, однако это все еще высокий уровень. Более того, инфляционные ожидания не заякорены, то есть их чувствительность к временным факторам остается высокой. Это же характерно и для инфляционных ожиданий бизнеса", - сказала она.