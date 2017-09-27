Новак считает возможный мандат ЕК на переговоры по Nord Stream 2 нежелательным прецедентом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возможный мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Россией по проекту "Северный поток-2" может стать нежелательным прецедентом, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

"Это было бы беспрецедентно. Не существует прецедента. И неясно, куда привел бы такой прецедент в будущем. Что если компания захочет построить нефтеперерабатывающий завод? Ей тогда внезапно будет нужен мандат ЕС? Или промышленная компания. Здесь что-то принципиально и в принципе непонятно, в чем суть", - сказал он в интервью австрийской газете Die Presse.

Он напомнил, что пока данный вопрос еще только прорабатывается, но решение еще не принято.

"Мы надеемся, что он (комиссар по энергетике Еврокомиссии Марош Шефчович - прим. ТАСС) приедет на Российский энергетический форум в начале октября. Если его рабочий план позволит, то мы встретимся. Пока соответствующего подтверждения не было. Но мы его пригласили", - сказал Новак.

Необходимость мандата

Новак отметил, что в части расширения газовой инфраструктуры, действующих законов вполне достаточно. "Так что зачем нужен мандат на переговоры? Кого с кем? Проект "Северный поток-2" реализуется коммерческими компаниями. Инвестиции берут на себя европейские предприятия и "Газпром". Все регулируется европейскими законами. Мы, с юридической точки зрения, не понимаем, зачем нужен этот мандат", - отметил министр.

Он напомнил, что при строительстве трубопровода российская сторона полностью придерживается положений действующего законодательства. "Для морского участка нет предписаний Третьего энергетического пакета, потому что это не территория ЕС, а на сухопутном участке выполняются все требования энергетического пакета. Прошу вас, инвесторы, компании, которые здесь участвуют, они просто хотят, чтобы их инвестиции окупились", - добавил он.

Новак подчеркнул, что с экономической точки зрения проект привлекателен, что показывает и эффективность "Северного потока-1".

"Короткий путь до потребителя, вдвое ниже себестоимость. Непонятно, почему внезапно какие-то третьи страны запрещают то, что выгодно для Европы. Мы считаем, что меры по ограничению в первую очередь служат для препятствования конкуренции. Они направлены не против России, а против Европы, которая теряет свою независимость и возможность выбора в энергетических проектах. Здесь ликвидируются все рыночные принципы. Американский СПГ в настоящее время на 70% дороже, чем трубопроводный газ", - отметил министр.

Еврокомиссия 9 июня запросила у стран - членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией по строительству газопровода "Северный поток-2". 26 июня ЕК представила свой проект мандата Совету ЕС, после чего была взята пауза на его изучение.

Как ранее пояснил замглавы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович, Еврокомиссия намерена провести переговоры с Россией для выработки межправительственного соглашения, которое бы гарантировало соответствие этого документа "международными и европейскими энергетическими нормами". Под этими принципами подразумевается прозрачность в функционировании газопровода, недискриминационное тарифообразование, обеспечение независимым компаниям доступа к трубопроводу, а также обеспечение независимости оператора будущего газопровода.

О проекте

Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Строительство "Северного потока-2" из России в Германию по дну Балтийского моря оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной этого года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, то есть по 950 млн евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG останется "Газпром".

В начале сентября вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия допускает изменение структуры финансирования "Северного потока-2" из-за новых санкций США.