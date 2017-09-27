Госдума приняла в I чтении законопроект о совершенствовании механизмов поддержки МСП

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Законопроект был внесен правительством РФ.

Документ расширяет и улучшает условия поддержки субъектов МСП, оказываемой, в том числе, при участии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). Законопроектом предусматривается установление нормативов финансовой устойчивости для госкорпорации, с возможностью выдавать гарантии.

"Это делается для того, чтобы гарантии, которые выдают банки, особенно банки регионального уровня и банки с базовой лицензий, создавали нулевые резервы. Нулевые резервы по этим гарантиям дают им возможность увеличить объем кредитной поддержки исключительно для малого и среднего бизнеса, и по горизонтали работать на местах", - отметил на заседании комитета Госдумы по экономической политике гендиректор корпорации МСП Александр Браверман.

Законопроект закрепляет обязанность корпорации раскрывать информацию о соблюдении нормативов и обеспечивать проверку соблюдения нормативов аудиторской организацией.

Присвоение гарантиям корпорации первой категории качества позволит удешевить кредиты субъектам МСП за счет снижения банками-партнерами резервов на возможные потери по ссудам, обеспеченным гарантиями и поручительствами корпорации, что станет стимулирующим фактором для банков по увеличению объема кредитов субъектам МСП, обеспеченных гарантиями и поручительствами Корпорации МСП, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект содержит исчерпывающий перечень разрешенных активов для инвестирования и размещения временно свободных средств Корпорации МСП. Среди них долговые обязательства РФ, депозиты в ЦБ и кредитных организациях, соответствующих требованиям правительства России, облигации Банка России. Данные о фактических числовых значениях нормативов и информация, необходимая для их расчета, должна размещаться на официальном сайте Корпорации МСП и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц.