АТОР: туроператоры до сих пор не нашли способ вернуть туристов "ВИМ-Авиа" из Антальи

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. туристов не могут вылететь из Антальи из-за приостановки чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Сообщение об этом появилось в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В настоящий момент, только по данным двух крупных туристических операторов, в ожидании своего вылета в Турции находятся свыше 4 тыс. туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были улетать на родину рейсами прекратившей все свои чартерные программы авиакомпании "ВИМ-Авиа". Для этих туристов по-прежнему нет свободных емкостей на авиационном рынке и операторы, согласно взятым на себя обязательствам, на настоящий момент не могут гарантировать им вылет к месту постоянного проживания в ближайшие дни. Туроператоры сейчас прилагают все свои силы для нахождения хоть каких-то приемлемых вариантов, но пока что свободных самолетов нет. Более того, каждый день ожидания прибавляет к указанному количеству новых невылетевших туристов - у очередной группы заканчивается отдых", - говорится в сообщении Ассоциации.

По мнению заместителя генерального директора туроператора "НТК Интурист" Сергея Толчина, которое приводит АТОР, ситуация однозначно требует экстренного вмешательства государства для решения вопроса.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил курирующему транспорт вице-премьеру РФ [Аркадию Дворковичу] о том, что он не справляется с ситуацией. На совещании с правительством глава государства подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". Он также потребовал от министра транспорта Соколова "быстро и эффективно" решить проблему вокруг "ВИМ-Авиа" и представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.