Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

АТОР: туроператоры до сих пор не нашли способ вернуть туристов "ВИМ-Авиа" из Антальи

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В ожидании своего вылета в Турции находятся свыше 4 тыс. туристов из Москвы и Санкт-Петербурга

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Более 4 тыс. туристов не могут вылететь из Антальи из-за приостановки чартерных рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Сообщение об этом появилось в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Смотрите также

Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"В настоящий момент, только по данным двух крупных туристических операторов, в ожидании своего вылета в Турции находятся свыше 4 тыс. туристов из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были улетать на родину рейсами прекратившей все свои чартерные программы авиакомпании "ВИМ-Авиа". Для этих туристов по-прежнему нет свободных емкостей на авиационном рынке и операторы, согласно взятым на себя обязательствам, на настоящий момент не могут гарантировать им вылет к месту постоянного проживания в ближайшие дни. Туроператоры сейчас прилагают все свои силы для нахождения хоть каких-то приемлемых вариантов, но пока что свободных самолетов нет. Более того, каждый день ожидания прибавляет к указанному количеству новых невылетевших туристов - у очередной группы заканчивается отдых", - говорится в сообщении Ассоциации.

По мнению заместителя генерального директора туроператора "НТК Интурист" Сергея Толчина, которое приводит АТОР, ситуация однозначно требует экстренного вмешательства государства для решения вопроса.

Президент РФ Владимир Путин в среду заявил курирующему транспорт вице-премьеру РФ [Аркадию Дворковичу] о том, что он не справляется с ситуацией. На совещании с правительством глава государства подверг жесткой критике ситуацию вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". Он также потребовал от министра транспорта Соколова "быстро и эффективно" решить проблему вокруг "ВИМ-Авиа" и представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.

25 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств, этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров. Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
Страны
Россия
Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Путин, Владимир Владимирович Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
2
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
Глава Дагестана заявил, что собирается подать в отставку
7
Украинские пограничники отказали во въезде депутату Европарламента за посещение Донбасса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама