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РЭЦ: экспорт из РФ в 2017 году вырастет на 15-20%, несырьевой неэнергетический на 7-10%

Экономика и бизнес
27 сентября, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

По оценке Аналитического конъюнктурного центра, экспорт начал расти в конце 2016 года

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Экспорт из России в 2017 году вырастет в целом на 15-20%, а несырьевой неэнергетический - на 7-10%. Такую оценку дает Аналитический конъюнктурный центр, рассказал директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Снег.

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"По нашим прогнозам, мы закончим год с ростом экспорта в 15-20% и ростом несырьевого неэнергетического экспорта в 7-10% (в денежном выражении - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, экспорт растет и в физическом выражении, однако он не уточнил прогнозные цифры.

За 7 месяцев 2017 года, по оценке Аналитического конъюнктурного центра, экспорт в денежном выражении вырос на 26%, до 192 млрд долларов, при этом несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 16%.

Экспорт начал расти в конце 2016 года, и Аналитический центр ориентируется на его дальнейший рост.

Говоря об отраслях - лидерах в несырьевом неэнергетическом экспорте, Снег назвал автопром и машиностроение в целом. В частности, концерн Volkswagen экспортирует в Европу автомобили Skoda Yeti российского производства, а экспорт двигателей и турбин из РФ вырос на 27%. Растет также экспорт железнодорожной техники и сельскохозяйственного машиностроения.

Аналитический конъюнктурный центр - новый аналитический инструмент, который предоставляет информацию участникам рынка по возможным рынкам сбыта, экспортной статистике, правилам торговли на иностранных рынках и другие сведения. АКЦ - совместный инструмент Российского экспортного центра, аналитического центра при Правительстве РФ и Минпромторга России.

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