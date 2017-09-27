РЭЦ: экспорт из РФ в 2017 году вырастет на 15-20%, несырьевой неэнергетический на 7-10%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Экспорт из России в 2017 году вырастет в целом на 15-20%, а несырьевой неэнергетический - на 7-10%. Такую оценку дает Аналитический конъюнктурный центр, рассказал директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Снег.

"По нашим прогнозам, мы закончим год с ростом экспорта в 15-20% и ростом несырьевого неэнергетического экспорта в 7-10% (в денежном выражении - прим. ТАСС)", - сказал он.

По его словам, экспорт растет и в физическом выражении, однако он не уточнил прогнозные цифры.

За 7 месяцев 2017 года, по оценке Аналитического конъюнктурного центра, экспорт в денежном выражении вырос на 26%, до 192 млрд долларов, при этом несырьевой неэнергетический экспорт вырос на 16%.

Экспорт начал расти в конце 2016 года, и Аналитический центр ориентируется на его дальнейший рост.

Говоря об отраслях - лидерах в несырьевом неэнергетическом экспорте, Снег назвал автопром и машиностроение в целом. В частности, концерн Volkswagen экспортирует в Европу автомобили Skoda Yeti российского производства, а экспорт двигателей и турбин из РФ вырос на 27%. Растет также экспорт железнодорожной техники и сельскохозяйственного машиностроения.

Аналитический конъюнктурный центр - новый аналитический инструмент, который предоставляет информацию участникам рынка по возможным рынкам сбыта, экспортной статистике, правилам торговли на иностранных рынках и другие сведения. АКЦ - совместный инструмент Российского экспортного центра, аналитического центра при Правительстве РФ и Минпромторга России.