Росавиация: отчисления 10 рублей с билета сформируют страховой фонд для авиапассажиров

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Отчисления в размере хотя бы 10 рублей с каждого авиабилета позволят создать страховой фонд для пассажиров в объеме 1 млрд рублей на случай прекращения деятельности любой авиакомпании. Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, выступая в Госдуме.
Он привел в пример практику европейских страховых компаний по добровольному страхованию пассажиров от рисков несостоятельности авиакомпании.
"В нашем случае представляется, что этот вид должен быть обязательный, обязательное страхование. Учитывая, что в этом году мы впервые, наверное, перевезем более 100 млн пассажиров, то хотя бы 10 рублей, отчисляемые по одному билету, приведут в общей сложности к страховому резерву около 1 млрд рублей, что будет вполне достаточно в случае прекращения операционной деятельности крупного перевозчика", - сказал Нерадько.