"Интауглю" выделят 1,3 млрд из резервного фонда РФ на возобновление добычи

"Манчестер Юнайтед" разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:36
"Базель" разгромил "Бенфику" в матче Лиги чемпионовСпорт 27 сентября, 23:35
Александр Емельяненко заявил, что был уверен в своей победе над дос СантосомСпорт 27 сентября, 23:34
В США на аукционе почти за $850 тыс. продали модель первого советского спутникаКосмос 27 сентября, 23:10
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три годаСпорт 27 сентября, 23:07
Итудис: участие ЦСКА в Кубке Гомельского является важной частью подготовки к сезонуСпорт 27 сентября, 22:46
Посол ФРГ: политика в отношении РФ после выборов в Германии предметно не изменитсяМеждународная панорама 27 сентября, 22:35
Зрители встретили кинокартину Пиманова "Крым" бурными аплодисментамиКультура 27 сентября, 22:19
ЦСКА обыграл "Дарюшшафаку" и вышел в финал Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 27 сентября, 21:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Единственное градообразующее предприятие приполярного города Инта в Республике Коми, АО "Интауголь", получит 1,3 млрд рублей из Резервного фонда РФ на стабилизацию ситуации и возобновление угледобычи. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Республики Коми.
"АО "Интауголь" до конца года получит средства из Резервного фонда правительства РФ. Для стабилизации работы шахты в 2018-2019 годах планируется выделить до 1,3 млрд рублей. Соответствующее поручение Минэнерго и Минфину дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - указано в сообщении пресс-службы.
Средства, выделяемые из Резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии: погашение задолженности по зарплате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ.
"Также премьер-министр России поручил Минтрансу и Минэнерго совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос о предоставлении АО "Интауголь" на ближайшие два года скидки в размере 50% на перевозку угля железнодорожным транспортом по всем направлениям со станции Инта-2", - добавили в пресс-службе.
Ранее правительство региона достигло договоренности о реализации интинского угля в ПАО "ТГК-2" для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО "ОГК-2" для Череповецкой ГРЭС. На сегодня со склада предприятия отгружено порядка 75 тыс. тонн.
Как сообщалось ранее, компания "Интауголь" (находится в собственности республики) с мая 2017 года приостановила работу по всем направлениям за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находится в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка. Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций, которых у предприятия нет, а резервы правительства региона были исчерпаны.
В целях оптимизации расходов АО "Интауголь" намеревалось сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек.
"Интауголь" остается градообразующим предприятием Инты, где из примерно 30 тыс. жителей 1,4 тыс. заняты на угледобыче. Из действовавших здесь пяти шахт осталась одна, остальные закрыты из-за нерентабельности. В ноябре 2015 года шахту признали банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из обанкротившегося предприятия выделили здоровое ядро и была создана новая компания - АО "Интауголь".
По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое - с 2,5 до 1,2 млн тонн горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. В настоящее время шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.