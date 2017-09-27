Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Интауглю" выделят 1,3 млрд из резервного фонда РФ на возобновление добычи

Экономика и бизнес
27 сентября, 23:07 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 27, сентября. /ТАСС

Единственное градообразующее предприятие города Инта получит средства до конца года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Единственное градообразующее предприятие приполярного города Инта в Республике Коми, АО "Интауголь", получит 1,3 млрд рублей из Резервного фонда РФ на стабилизацию ситуации и возобновление угледобычи. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы Республики Коми.

Смотрите также

В Инте планируют запустить производство карбида кальция в 2018 году

Горняки Инты попросили Путина помочь найти инвестора для "Интаугля"

Глава Коми оценил перспективы "Интаугля" на 30-50 лет

"АО "Интауголь" до конца года получит средства из Резервного фонда правительства РФ. Для стабилизации работы шахты в 2018-2019 годах планируется выделить до 1,3 млрд рублей. Соответствующее поручение Минэнерго и Минфину дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев", - указано в сообщении пресс-службы.

Средства, выделяемые из Резервного фонда, будут направлены на стабилизацию социально-экономической ситуации, сложившейся на предприятии: погашение задолженности по зарплате и социальным обязательствам, проведение необходимых мероприятий по запуску лавы № 843 и возобновлению добычных работ.

"Также премьер-министр России поручил Минтрансу и Минэнерго совместно с ОАО "РЖД" проработать вопрос о предоставлении АО "Интауголь" на ближайшие два года скидки в размере 50% на перевозку угля железнодорожным транспортом по всем направлениям со станции Инта-2", - добавили в пресс-службе.

Ранее правительство региона достигло договоренности о реализации интинского угля в ПАО "ТГК-2" для Северодвинской ТЭЦ-1 и в ПАО "ОГК-2" для Череповецкой ГРЭС. На сегодня со склада предприятия отгружено порядка 75 тыс. тонн.

О шахте

Как сообщалось ранее, компания "Интауголь" (находится в собственности республики) с мая 2017 года приостановила работу по всем направлениям за исключением отгрузки ранее добытого угля, 70% персонала находится в вынужденном простое с оплатой двух третей заработка. Старая лава шахты полностью выработана, переход на новую требует инвестиций, которых у предприятия нет, а резервы правительства региона были исчерпаны.

В целях оптимизации расходов АО "Интауголь" намеревалось сократить до декабря 2017 года около 17% персонала - 246 человек.

"Интауголь" остается градообразующим предприятием Инты, где из примерно 30 тыс. жителей 1,4 тыс. заняты на угледобыче. Из действовавших здесь пяти шахт осталась одна, остальные закрыты из-за нерентабельности. В ноябре 2015 года шахту признали банкротом, на ней было введено конкурсное управление. В марте 2017 года из обанкротившегося предприятия выделили здоровое ядро и была создана новая компания - АО "Интауголь".

По данным администрации главы Республики Коми, с 2011 по 2016 годы объем добычи на интинской шахте упал вдвое - с 2,5 до 1,2 млн тонн горной массы, тогда как для рентабельного производства необходимо добывать не менее 3,5 млн тонн угля ежегодно. В настоящее время шахта генерирует 1 млрд рублей убытков в год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Президент России Владимир Путин и генеральный директор компании "Яндекс" Аркадий Волож на презентации первого прототипа беспилотного автомобиля, разработку которого ведет "Яндекс. Такси"
13
Путин ознакомится с беспилотным автомобилем с программным обеспечением "Яндекса"
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама