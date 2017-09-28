"Ведомости": "ВИМ-Авиа" получила 55 млн рублей субсидий от Росавиации

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" только в среду получила 55 млн рублей субсидий от Росавиации за перевозку пассажиров на Дальний Восток. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, информацию также подтвердили в Росавиации.

"С авиакомпанией заключен договор на субсидированные перевозки на 254 млн рублей, за фактически выполненные полеты уже выплачено 215 млн рублей", - сообщил изданию представитель Росавиации.

По данным газеты, еще почти 500 млн рублей должны быть перечислены компании в качестве возврата НДС за третий квартал 2017 года. "Ведомости" уточняют, что именно на эту сумму авиакомпания пыталась получить кредит, а после отказа в его выдаче со стороны банка "Зенит" и "Абсолют банка" (банк заявил изданию, что никаких переговоров не велось) у "ВИМ-Авиа" возник конфликт с аэропортом "Домодедово" из-за задолженности перевозчика. По информации газеты, всего авиакомпании для перевозки всех пассажиров с уже купленными билетами потребуется около 800 млн рублей.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года авиакомпания должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.