АКИТ: Alibaba может за два года занять минимум 45% российского рынка интернет-торговли

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Запуск в России новой торговой интернет-площадки китайского холдинга Alibaba Group - Tmall - окажет очень сильное влияние на российский рынок онлайн-ретейла. Как сообщил ТАСС президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, в перспективе двух лет Alibaba может занять минимум 45% российского рынка интернет-торговли, если китайской компании удастся реализовать все свои планы.

О том, что Tmall заработает в России в тестовом режиме 28 сентября, ранее сообщили источники ТАСС на рынке российской электронной коммерции. Полноценный запуск платформы запланирован на середину октября, отмечали собеседники ТАСС. Директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский подтвердил ТАСС, что Alibaba выводит на российский рынок новый торговый бренд.

"Потенциал проекта колоссален. В течение двух лет Alibaba Group может занять не менее 45% отечественного рынка", - прокомментировал ситуацию глава АКИТ. По его словам, если все планы Alibaba сбудутся, то посещаемость маркетплейса будет составлять около 60 млн человек в месяц. "Средний чек площадки составит порядка 3000 руб., что в четыре раза выше, чем на Aliexpress", - оценил Федоров.

Удар по конкурентам

Президент АКИТ считает, что открытие Tmall нанесет серьезный удар по другим маркетплейсам. По его мнению, если Tmall вложит серьезные деньги в свое продвижение на российском сегменте рынка, то, например, "Яндекс.Маркет" может потерять до половины своей аудитории". "Я бы советовал владельцам интернет-магазинов в России закрывать или продавать свои бизнесы", - резюмировал Федоров.

Запуск новой площадки китайского интернет-гиганта Alibaba в России повлияет не только на рынок онлайн-ретейла. Президент АКИТ отметил, что в выигрыше в данной ситуации окажутся компании, которые занимаются рекламой в интернете. "Вывод Tmall на российский рынок - это бюджет в несколько миллиардов рублей, которые немного значат для Alibaba, и очень много для российского интернет-рынка", - пояснил он.

"Поскольку Tmall заявляет о крайне малой величине комиссии, это означает открытую войну, объявленную российскому интернет-рынку, потому что сегодня средняя стоимость комиссии у нас составляет 4-5%", - добавил Федоров.

По данным источника, знакомого с планами компании, в России Tmall будет работать по двум схемам: как отдельный интернет-магазин, а также как маркетплейс (электронная площадка, объединяющая неограниченное число продавцов). При этом поставки будут осуществляться со складов партнеров Alibaba в России, а не с китайских складов (кроссбордер), как это происходит у AliExpress, отметил один из российских партнеров группы в России.

По мнению президента АКИТ, на складах в России "будут размещены товары, которые уже завезены в нашу страну". "Я думаю, что вендоры будут вынуждены держать товарный запас у такого серьезного покупателя, как Tmall", - отметил Федоров.

О Tmall

До этого момента Tmall работал только для китайской аудитории, но, несмотря на это, платформа занимает 14-е место в мире среди наиболее посещаемых сайтов (по данным сервиса статистики посещаемости интернет-ресурсов Alexa Internet, "дочка" Amazon). В Tmall зарегистрировано более 14 тыс. брендов со всего мира. Год назад на платформе открылся российский торговый павильон, который запускался при участии Российского экспортного центра (РЭЦ). По данным Alibaba Grouop, по итогам первого полугодия 2017 года Россия вошла в тройку стран по объему заказов на AliExpress.