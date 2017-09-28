Греческая EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров "ВИМ- Авиа", говорится в сообщении Минтранса России по итогам заседания оперативного штаба по ситуации с "ВИМ-Авиа".

"Греческая авиакомпания EllinAir вернет из Ираклиона в Москву 245 пассажиров", - отмечается в сообщении.

Кроме того, к вывозу пассажиров "ВИМ-Авиа" планируется подключить авиакомпанию "Ямал".

Открывая работу штаба, министр транспорта РФ Максим Соколов отметил, что в первую очередь необходимо вывезти всех туристов - пассажиров "ВИМ-Авиа", отдых которых подошел к завершению, и наступила дата вылета. Параллельно с этим выполняется перевозка пассажиров регулярных рейсов авиакомпании на внутренних и международных линиях. И уже после этого нужно приступить к выполнению чартерных рейсов, билеты на которые проданы, но дата вылета не наступила. "Последний пункт этого плана возможен только после того, как будет завершены вышеуказанные задачи", - подчеркнул Соколов, слова которого приводятся в сообщении.

По информации штаба, на 28 сентября запланированы к выполнению 28 рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", из них 22 регулярных и 6 чартерных.

Для вывоза туристов из Антальи 28 сентября будут задействованы три самолета "ВИМ-Авиа", которые были выпущены накануне из аэропорта Домодедово с дозаправкой в аэропорту Внуково. Они совершат по два оборотных рейса для доставки из Турции порядка 1,5 тыс. пассажиров.

По данным на 27 сентября, всего перевезено 668 пассажиров внутренних регулярных рейсов "ВИМ-Авиа": из Москвы - 396, обратно - 272. Чартерными рейсами в Россию вернулись порядка 2 тыс. пассажиров.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года "ВИМ-Авиа" должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

Ранее в Росавиации сообщили, что российским авиакомпаниям, которые перевезут пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа", планируется выделить около 200 млн рублей из федерального бюджета на 2018 год. Однако речь идет только о внутренних рейсах "ВИМ-Авиа".

В Министерстве транспорта РФ по результатам заседания оперативного штаба с участием представителей Росавиации, авиакомпаний "Сибирь" и "ВИМ-Авиа" сообщили, что разработка плана по перевозке пассажиров регулярных рейсов авиакомпании практически завершена.

Также транспортное ведомство сообщило, что к вывозу пассажиров "ВИМ- Авиа" планируется подключить авиакомпанию "Ямал".

"К летной программе планируется подключение авиакомпании "Ямал", - отмечается в сообщении.