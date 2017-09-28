"Лукойл" вновь возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии Forbes

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нефтегазовая компания "Лукойл" вновь возглавила рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии издания Forbes.

Как следует из рейтинга, "Сургутнефтегаз" опустился со второго на четвертое место, уступив ретейлеру "Магнит". На третьем месте находится X5 Retail Group.

"Стабилизация российской экономики нашла отражение в рейтинге: отрицательную динамику выручки по итогам 2016 года показали 40 участников списка, годом ранее таких было 50. Общая выручка компаний увеличилась на 4,9% - до 32,2 трлн руб. Средний возраст предприятий - 21 год. В 200 крупнейших компаний России работают 3,3 млн человек", - следует из рейтинга.

Составители отмечают, что в этом году в перечень были включены банки и страховые компании. В частности, в списке представлено 19 финансовых компаний с совокупной выручкой 1,8 трлн руб. и средним ростом 17,9%. "Крупнейший представитель сектора, банк "ФК Открытие", вошедший в рейтинг с выручкой 287,7 млрд руб., появился в нем в первый и, видимо, в последний раз - в августе 2017 года он перешел под контроль Центробанка", - отмечают авторы рейтинга.

Среди отраслей победителем 2016 года стало машиностроение, в среднем выручка предприятий отрасли выросла на 22,3%. "Ростсельмаш", занимающий в стране 65% рынка производства сельхозтехники, стал лидером и по росту выручки (42%).

Более четверти рейтинга приходится на торговые компании, их выручка выросла в среднем на 17,8%, годом ранее этот показатель был всего 8,7%. Рекорд 2016 года поставила компания "Марвел-Дистрибуция" - выручка дистрибьютора электроники выросла на 122,6%. На втором и третьем местах розничные сети по продаже алкогольной продукции "Альбион-2002" (сеть "Бристоль", 84,3%) и "Красное и Белое" (75,8%). В секторе торговли выручка упала у восьми из 52 компаний.

После "Лукойла", "Магнита", X5 Retail Group и "Сургутнефтегаза" на пятом месте рейтинга Forbes находится оптовый продавец табачной продукции ГК "Мегаполис" (в 2016 году - шестое место), на шестом месте - Veon (в 2016 году - пятое место), на седьмом - "Татнефть" (в 2016 году - седьмое место), на восьмом - "Норильский никель" (в 2016 году - 11-е место), на девятом - "Новатэк" (в 2016 году - 13-е место) и на десятом - "Русал" (в 2016 году - девятое место).