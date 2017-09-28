Источник: следователи намерены задать вопросы сотрудникам Росавиации по делу "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Следователи Следственного комитета РФ в рамках уголовного дела в отношении руководителей авиакомпании "ВИМ-Авиа" по факту мошенничества намерены допросить сотрудников Росавиации. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
"Следователи намерены задать вопросы и взять свидетельские показания у сотрудников Росавиации, которые контролировали работу "ВИМ-Авиа", включая финансово-хозяйственную деятельность", - пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в рамках расследования уголовного дела в качестве свидетелей, скорее всего, будут допрошены и представители аэропорта Домодедово, где у "ВИМ-Авиа" образовалась задолженность по топливу.