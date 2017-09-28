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Ситуация с "ВИМ-Авиа" не обсуждалась на совещании у Медведева

Экономика и бизнес
28 сентября, 13:57 дата обновления: 28 сентября, 14:12 UTC+3

Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" не обсуждалась на сегодняшнем совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Рогозин.

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"Нет", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос, обсуждало ли правительство РФ на сегодняшнем совещании ситуацию с "ВИМ-Авиа".

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с правительством объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии и раскритиковал курирующего транспортную отрасль заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича в связи с ситуацией вокруг "ВИМ-Авиа". Глава государства потребовал быстро и эффективно решить проблему с авиакомпанией.

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Темы
Ситуация вокруг "ВИМ-Авиа"
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