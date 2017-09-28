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СМИ: Центробанк Ирака приостановил финансовые операции с Иракским Курдистаном

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:27 UTC+3 КАИР КАИР 28, сентября. /ТАСС

Три банка курдской автономии не были допущены к утренним торгам в Багдаде

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КАИР, 28 сентября. /ТАСС/. Центральный банк Ирака приостановил все финансовые операции с Иракским Курдистаном в качестве одной из мер экономического воздействия на регион после проведенного его властями референдума о независимости.

Об этом сообщил в четверг базирующийся в Лондоне арабоязычный новостной портал Al-Araby Al-Jadeed со ссылкой на высокопоставленного представителя ЦБ.

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"Все финансовые операции с курдским регионом были приостановлены во исполнение принятых в среду парламентом решений в качестве первой меры экономического воздействия на данную территорию, которая зависит от иракских банков, предоставляющих ей твердую валюту (доллар США - прим. ТАСС), - отметил он. - На нее регион полагается в своем импорте для удовлетворения ежедневных потребностей в продовольствии и других предметах первой необходимости из Турции и Ирана".

По словам чиновника, три банка курдской автономии не были допущены к утренним торгам с твердой валютой, которые прошли в Багдаде. Кроме того, банковским учреждениям и переводящим финансовые средства организациям, работающим в столице и других 14 провинциях страны, было запрещено направлять валютные средства в Иракский КУрдистан. Сейчас разрешены лишь переводы в иракских динарах, но в ограниченных количествах.

"Прекращение денежных переводов также затронуло инвестиционные и строительные компании, действующие в регионе, имеющие свои штаб-квартиры в Багдаде и в находящихся под властью федерального правительства провинциях", - сообщил представитель ЦБ.

Согласно информации издания, ежедневный оборот валютных средств курдского региона составляет порядка $4-5 млн. От него напрямую зависит работа частного сектора, который занимается импортом, в том числе продуктов питания и стройматериалов, выплаты работающим в нефтегазовом секторе зарубежным компаниям, а также закупки топлива у Турции и Ирана для местного рынка.

Как отмечает Al-Araby Al-Jadeed, по сути центральные власти "уже начали экономическую войну с Иракским Курдистаном и применяют карательные меры в ответ на состоявшийся в понедельник референдум". Так, ранее в Багдаде уже известили иностранных авиаперевозчиков о приостановке рейсов в аэропорты автономии с пятницы, а парламент издал резолюцию, согласно которой все неподконтрольные центру пограничные терминалы подлежат закрытию, а проходящие через них товары отныне считаются контрабандой".

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