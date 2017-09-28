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Авиакомпания "Ямал" перевезет около 1 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа" между Москвой и Антальей

Экономика и бизнес
28 сентября, 16:29 дата обновления: 28 сентября, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Рейсы будут выполняться по заявкам "Авиа Сервис Групп"

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ТАСС, 28 сентября. Авиакомпания "Ямал", в четверг, 28 сентября, перевезет порядка 1 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщила в четверг пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

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"В течение двух часов два борта "Airbus 321" авиакомпании "Ямал" подготовят к полету Москва - Анталья. В общей сложности 440 пассажиров доставит на курорт северная авиакомпания. Обратно, рейсом Анталья - Москва, также будет доставлено 440 человек. Всего за четверг авиакомпания перевезет около 1 тыс. пассажиров "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг коммерческий директор авиакомпании "Ямал" Андрей Дубров сообщил ТАСС, что перевозчик сотрудничают с компанией "Авиа Сервис Групп" (предоставляет комплекс услуг в сфере деловой авиации — прим. ТАСС), которая, в свою очередь, работала с "ВИМ-Авиа". По его словам, "Ямал" будет выполнять рейсы по заявкам "Авиа Сервис Групп".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.

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